Великобритания ввела очередные санкции против России
В МИД Великобритании заявили о расширении санкций против России
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Британское Министерство иностранных дел заявило об усилении санкционного давления на Российскую Федерацию, сообщает RT.
«Добавлено восемь новых позиций в рамках режима санкций против России», — отмечается в перечне обновлений от 20 августа.
В июле Великобритания ввела ограничительные меры в отношении 135 судов, якобы имеющих отношение к России.
Ранее Австрия пригрозила РФ «очень жесткими санкциями» и подтвердила готовность Евросоюза ужесточить давление на Москву.