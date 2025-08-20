Великобритания ввела очередные санкции против России

сегодня в 18:34

В МИД Великобритании заявили о расширении санкций против России

Британское Министерство иностранных дел заявило об усилении санкционного давления на Российскую Федерацию, сообщает RT .

«Добавлено восемь новых позиций в рамках режима санкций против России», — отмечается в перечне обновлений от 20 августа.

В июле Великобритания ввела ограничительные меры в отношении 135 судов, якобы имеющих отношение к России.

Ранее Австрия пригрозила РФ «очень жесткими санкциями» и подтвердила готовность Евросоюза ужесточить давление на Москву.