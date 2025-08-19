Австрия пригрозила Москве «очень жесткими санкциями»

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности ЕС ввести новые ограничительные меры против России, сообщает ТАСС .

«Мы увидим, к каким результатам приведет сегодняшний саммит, но уже подготовлены очень жесткие санкции, чтобы в конце концов заставить Путина сесть за стол переговоров», — подчеркнула министр в эфире телеканала ORF2.

По словам Майнль-Райзингер, западные страны рассматривают санкции как основной инструмент воздействия на Кремль.

При этом конкретные сроки введения новых ограничений и их содержание пока не раскрываются.