Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков

200 украинских военных лётчиков прошли подготовку в Великобритании для полетов на истребителях F-16, пишет ТАСС .

«Вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска группы лётчиков», — цитирует агентство слова замглавы Минобороны страны Люка Полларда.

По словам военного чиновника, пилотов готовили к полетам на истребителях F-16.

Ранее правительство Нидерландов разрешило Киеву атаковать российские объекты с помощью истребителей F-16.