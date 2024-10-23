Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков
Великобритания подготовила 200 украинских пилотов для F-16
200 украинских военных лётчиков прошли подготовку в Великобритании для полетов на истребителях F-16, пишет ТАСС.
«Вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска группы лётчиков», — цитирует агентство слова замглавы Минобороны страны Люка Полларда.
По словам военного чиновника, пилотов готовили к полетам на истребителях F-16.
Ранее правительство Нидерландов разрешило Киеву атаковать российские объекты с помощью истребителей F-16.