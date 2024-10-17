Украине разрешили бомбить Россию истребителями F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что его страна разрешает Украине использовать поставленные ими американские истребители F-16 для ударов по военной инфраструктуре в России, сообщает РИА Новости .

На встрече глав Минобороны НАТО Брекелманс заявил, что голландцы уже передали украинцам первую партию F-16.

Он отметил, что Украину всегда призывали соблюдать международное право, однако оно «не содержит никаких ограничений по расстоянию». Рубен Брекелманс сказал, что по международным правилам истребители можно использовать на границе страны либо в 100 километрах от нее.

Всего Нидерланды обещали отправить на Украину 24 истребителя F-16, и первая партия уже была передана в войска. Оставшихся «боевых соколов» Киев получит в ближайшие месяцы.