Великобритания ответила, отправит ли войска на Украину

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Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что Соединенное Королевство не намерено отправлять своих военных на Украину. Однако, по его словам, Лондон будет и дальше «оказывать помощь» Киеву, сообщает ТАСС .

С соответствующим заявлением представитель Стармера выступил во время брифинга для иностранных журналистов.

«Нет, наша позиция не изменилась», — заявил он.

Между тем военный эксперт Иван Соловьев уверен, что количество стран, которые будут «оголять» свою армию ради Украины, начнет сокращаться. Ранее украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что Киеву не передают истребители МиГ-29.