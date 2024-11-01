Число стран, готовых «оголять» свою армию ради Украины, будет сокращаться
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет оказывать помощь Украине, если это будет угрожать ее собственной безопасности, комментируя жалобы украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Общественное телевидение России.
Украинский президент выразил недовольство тем, что истребители МиГ-29 не предоставляются для нужд ВСУ. Военный эксперт, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Иван Соловьев прокомментировал данную ситуацию.
«Все меньше и меньше стран будут иметь возможность оголять свою армию и полностью очищать свои склады для того, чтобы вся эта техника сгорела еще в портах доставки», — отметил эксперт.
Он напомнил, что сегодня ночью Одесская портовая инфраструктура подверглась мощному и комплексному нападению. В результате были уничтожены значительные запасы боеприпасов и мин со стандартами НАТО, произошла повторная детонация. Наши бомбы и «Искандеры» ликвидировали огромное количество натовского вооружения сегодня, подчеркнул Соловьев.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленский приходит в ярость из-за массового отъезда украинцев в новые регионы России.