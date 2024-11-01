Эксперт Соловьев: все меньше стран будут иметь возможность оголять свою армию

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет оказывать помощь Украине, если это будет угрожать ее собственной безопасности, комментируя жалобы украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Общественное телевидение России .

Украинский президент выразил недовольство тем, что истребители МиГ-29 не предоставляются для нужд ВСУ. Военный эксперт, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Иван Соловьев прокомментировал данную ситуацию.

«Все меньше и меньше стран будут иметь возможность оголять свою армию и полностью очищать свои склады для того, чтобы вся эта техника сгорела еще в портах доставки», — отметил эксперт.

Он напомнил, что сегодня ночью Одесская портовая инфраструктура подверглась мощному и комплексному нападению. В результате были уничтожены значительные запасы боеприпасов и мин со стандартами НАТО, произошла повторная детонация. Наши бомбы и «Искандеры» ликвидировали огромное количество натовского вооружения сегодня, подчеркнул Соловьев.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленский приходит в ярость из-за массового отъезда украинцев в новые регионы России.