Небензя: Зеленского раздаржает массовый отъезд украинцев в новые регионы РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что президент Украины приходит в бешенство из-за массового отъезда украинцев новые регионы РФ, сообщает РИА Новости .

По его словам, граждане Украины массово переезжают в новые регионы России. При этом Небензя отметил, что на Западе украинцам приходилось сталкиваться с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку.

В период с февраля 2022-го года по февраль 2023 года на территорию РФ прибыли 5,3 млн украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что граждане Европы и Грузии больше не готовы в прежних объемах оказывать помощь украинским беженцам, российским релокантам и Вооруженным силам Украины. Суммы пожертвований специализированным фондам сократились в среднем в два-три раза.