Ведущий Первого канала Саймс отказался комментировать обвинения в обходе санкций

Ведущий ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс не стал комментировать обвинения Минюста США в обходе санкций и отмывании денег, сообщает RTVI .

5 сентября СМИ опубликовали заявление американского ведомства, которое предъявило обвинение Саймсу. По версии Минюста США, ведущий вместе с супругой Анастасией участвовал в схеме обхода санкций в интересах Первого канала, в отношении которого были введены ограничения.

Американское ведомство утверждает, что схема якобы была направлена на отмывание денег. В Минюсте США заявили, что Саймс и его жена с лета 2022 года получили от Первого канала более 1 млн долларов.

Кроме того, как утверждает американское ведомство, Анастасия якобы участвовала в схеме, помогая покупать европейский антиквариат российскому бизнесмену Александру Удодову, также находящемуся под санкциями.

Согласно количеству обвинительных пунктов, Саймсу и его супруге может грозить максимальное лишение свободы на срок до 60 лет.

Саймс назвал обвинения «шокирующими», но «предсказуемыми». Но комментариев по этому поводу он давать не стал. Ведущий лишь добавил, что он просто выполнял свою работу и получал зарплату за это, а у администрации Байдена «очень странное представление о том, что такое настоящее отмывание денег».