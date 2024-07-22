Ведущий американского телеканала потребовал показать живого Байдена

Ведущий американского телеканала Fox News Брет Байер потребовал предъявить доказательства того, что президент Джо Байден все еще жив, сообщает Lenta.ru .

Ведущий выступил с этим требованиям в прямом эфире на ТВ после того, как Байден объявил о выходе из президентской гонки.

По словам телеведущего, Байден не рассказал о своей отставке на камеру, а также не сделал официальное заявление из Овального кабинета. Исходя из этого, Байер призвал официально показать Байдена в качестве доказательства того, что американский лидер все еще жив.

21 июля Байден сообщил, что выходит из предвыборной гонки — он не будет соревноваться с Трампом за пост главы США. При этом он будет исполнять свои обязанности как действующий президент до конца срока.

Новым кандидатом от демократов станет Камала Харрис. Ранее стало известно, что американцы за 5 часов собрали 27,5 млн долларов на ее предвыборную кампанию.