«Ведомости»: РФ на Аляске согласилась на территориальные компромиссы по Украине

Во время переговоров на Аляске Россия была готова к территориальным компромиссам по украинскому вопросу (однако это не касалось Донбасса), а также по пункту о численности ВСУ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Еще одно условие со стороны России — налаживание экономического взаимодействия с США. Москва по-прежнему готова продолжить переговорный процесс, но с учетом позиции «на земле».

«Но пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции», — сказал собеседник издания.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже российская сторона приняла предложение американцев касательно разрешения украинского конфликта. Однако США отказываются от договоренностей.

