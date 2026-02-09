сегодня в 12:09

Лавров: США отказываются от своих предложений по Украине, принятых в Анкоридже

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже российская сторона приняла предложение американцев касательно разрешения украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«Если подходить „по-мужски“, то они предложили — мы согласились, значит проблема должна быть решена», — заявил Лавров в интервью TV BRICS.

Глава диповедомства отметил, что Россия видит «пещерную русофобию» Европы, но стране была важна американская позиция. После встречи президентов на Аляске вопрос по Украине должен был решиться, но на практике все выглядит по-другому.

Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Президенты обсудили пути решения конфликта. Российский лидер выразил заинтересованность в мирном урегулировании.

Ранее Лавров отметил, что после достижения российско-американских договоренностей по некоторым аспектам украинского кризиса США внезапно ввели новые ограничительные меры против России.

