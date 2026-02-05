Лавров заявил, что США ввели санкции против РФ спустя 2-3 недели после Анкориджа

В преддверии Дня дипломатического работника министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT рассказал, что после достижения российско-американских договоренностей по некоторым аспектам украинского кризиса, США внезапно ввели новые ограничительные меры против России.

«Впервые были введены новые санкции, очень жесткие — против наших крупнейших нефтяных компаний „Лукойл“ и „Роснефть“. Случилось это через пару-тройку недель после встречи в Анкоридже. Президент (ред. — России) удивился — мы расстались в Анкоридже на том, что Россия поддержала предложение Соединенных Штатов о комплексном урегулировании украинского кризиса», — подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Россия рассчитывала на то, что американская сторона организует конференцию для обсуждения достигнутых договоренностей.

Однако вместо этого появились санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Более того, сейчас одновременно вводятся тарифы против государств, приобретающих энергоресурсы из России, заключил он.

