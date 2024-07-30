«Ведомости»: Иванов может сменить Семигина в комитете по делам национальностей

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Комитет по делам национальностей может возглавить Владимир Иванов

Комитет по делам национальностей в Госдуме может возглавить депутат-единоросс Владимир Иванов, пишет газета « Ведомости ».

О выдвижении Иванова изданию сообщили два источника на Охотном Ряду.

Иванов работает в Госдуме с 2021 года. Он — заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева и считается его сподвижником.

В частности, Иванов был помощником у Васильева в партийном объединении и возглавлял аппарат Дагестана во время работы Васильева главой республики.

Сам Иванов сообщил, что не владеет информацией о своем повышении.

Должность главы комитета по делам национальностей стала вакантной 11 июня, когда Госдума сняла с этого поста Геннадия Семигина.