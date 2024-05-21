Подавший в суд на экс-бойца «Русича» депутат лишился руководящего поста в комитете Думы

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Глава думской партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что депутат Геннадий Семигин покинет пост главы Комитета ГД по делам национальностей. Ранее парламентарий судился с бывшим бойцом ДШРГ «Русич» Евгением «Топазом» Рассказовым, сообщает «Царьград» .

Вместо Семигина руководящий пост в думском комитете по делам национальностей займет его коллега, депутат Яна Лантратова. Соответствующее решение приняла фракция «Справедливая Россия — За правду».

По данным издания, ранее руководитель СРЗП Миронов советовал Семигину отказаться от судебных претензий к бойцу СВО, автору Telegram-канала «Говорит ТопаZ» Евгению Рассказову.

«Призываю иски отозвать, от финансовых претензий, изложенных в исковых заявлениях, отказаться», — цитирует «Царьград» Сергея Миронова.

Ранее, как пишет издание, депутат Семигин подал к Рассказову иск о защите чести о достоинства. Законодатель требовал с участника спецоперации на Украине более 6 миллионов рублей в качестве компенсации, однако суд уменьшил размер компенсации до 500 000 рублей, отмечали журналисты.