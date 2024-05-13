СМИ: депутат потребовал от экс-бойца ДШРГ «Русич» 6,3 млн руб за оскорбленную честь

Депутат Госдумы и руководитель движения «Патриоты России» Геннадий Семигин отсудил 500 тыс. рублей у бывшего бойца ДШРГ «Русич» с позывным Топаз, сообщает «Царьград» . По данным издания, переросший в судебный иск скандал начался после того, как участник СВО прокомментировал заявление, написанное якобы от лица парламентария.

Осенью 2023 года на портале «Патриотов России» появилась публикация, автором которой был заявлен якобы сам Семигин. В нем, как пишет издание, законодатель комплементарно высказался об Адаме Кадырове.

«Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону „Ахмат“ не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», — такой фразой, по информации «Царьграда», Семигин завершил свой тогдашний пост на сайте «Патриотов России».

На заявление депутата отреагировал Евгений Рассказов, участник спецоперации и некогда боец диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Автор Telegram-канала «Говорит ТопаZ» в ответ на слова Семигина написал, что «данный „патриот“ сможет доказать свой патриотизм, занимаясь разминированием где-нибудь под Купянском, где наши солдаты сейчас ведут наступление», говорится в статье издания.

После этого сам депутат заявил, что против него «была совершена диверсия», а сайт «Патриотов России» оказался взломан. Случившееся парламентарий назвал провокацией. Далее Рассказов вновь высказался о ситуации, назвав произошедшее «позорищем» и «присовокупив еще несколько неласковых выражений», сообщено в материале.

По данным журналистов, позже Семигин подал иск на Рассказова в Дмитровский городской суд Московской области. Депутат настаивал, что его честь, деловая репутация и достоинства были оскорблены, и потребовал с военблогера более 6 350 000 рублей, пишет издание.

«Царьград» отмечает, что Дмитровский горсуд частично удовлетворил иск депутата Семигина. Евгений «Топаз» Рассказов обязан выплатить парламентарию 500 тысяч рублей, решил суд.