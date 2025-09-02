Вассерман оценил шансы SHAMAN и Мизулиной зарегистрировать партию

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сомневается, что партия известного певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной сможет набрать достаточно людей для регистрации в министерстве юстиции РФ, сообщает «Подъем» .

Накануне SHAMAN преподнес своей возлюбленной самый необычный подарок на день рождения. Музыкант привез Мизулину в лес, где вручил ей логотип новой партии, которую назвал «Мы».

«Насколько я наслышан, партия только заявлена, но еще не зарегистрирована. То есть, есть только идея. В принципе регистрация партии — дело несложное, но достаточно объемистое», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что перед регистрацией партии закон требует создания ее региональных отделений в половине субъектов РФ. В каждом отделении должно быть не менее 50 человек. Это масштабная задача, поэтому вряд ли Дронов и Мизулина справятся с ней.

Вассерман добавил, что если им удастся выполнить данные требования, то процесс регистрации по закону должен пройти без проблем. При регистрации у партии «Мы» есть неплохие шансы попасть в Госдуму. Однако аудитории исполнителя и главы Лиги безопасного интернета не очень совпадают, что может создать определенные трудности.