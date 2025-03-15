Вашингтон выслал посла ЮАР из США за расизм

США объявили посла ЮАР в Вашингтоне Ибрагима Расула персоной нон грата за расизм и ненависть к Америке, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Госдепа Марко Рубио.

"Мы больше не рады послу ЮАР в нашей великой стране. Ибрагим Расул - это политик-расист, который ненавидит Америку и ее президента. Он объявляется персоной нон-грата", - написал Рубио в X.

Ранее в ЮАР местные жители с российскими флагами подпесню "Сигма бой" сорвали проукраинскую акцию.