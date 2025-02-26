сегодня в 12:05

Проукраинский митинг в ЮАР прервали местные с флагами РФ и песней «Сигма бой»

В Южно-Африканской Республике провалился проукраинский митинг из-за вмешательства группы местных жителей с российскими флагами, исполнивших песню «Сигма бой». Инцидент, произошедший на севере Дурбана, был пресечен сотрудниками правоохранительных органов. Провинция Квазулу-Наталь поддерживает РФ посредством политической силы «Умконто ве Сизве», сообщает «Царьград» .

Радиостанция SABC сообщила о срыве проукраинского митинга в ЮАР, где собравшиеся столкнулись с отпором местных жителей, размахивавших российскими флагами и певших «Сигма бой».

События развернулись в северной части Дурбана, крупнейшего города провинции Квазулу-Наталь. Во избежание столкновений полиции пришлось вмешаться. Фотографии с места событий широко распространились в южноафриканских социальных сетях.

Провинция Квазулу-Наталь является политическим бастионом партии «Умконто ве Сизве» («Копье нации» на языке зулу), основанной в 2024 году экс-президентом Джейкобом Зумой. «Умконто ве Сизве» занимает особое место в политике ЮАР как одна из наиболее активных сил, поддерживающих российскую политику.