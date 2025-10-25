Вашингтон усилит давление на Пекин в энергетической и торговой сферах

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует затронуть вопрос о сокращении закупок российской нефти во время предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости .

«Возможно, я обсужу это. Китай значительно сокращает закупки российской нефти. А Индия сокращает полностью. И мы ввели санкции», — отметил глава Белого дома перед вылетом из Вашингтона в Куала-Лумпур, который станет отправной точкой его масштабного азиатского турне.

В рамках поездки, которая продлится около недели, запланированы участие в саммите АСЕАН в Малайзии, визиты в Японию и Южную Корею, а также участие в саммите АТЭС, где 30 октября и ожидается ключевая встреча с китайским лидером.

Одной из целей Трампа является подписание экономических соглашений по критически важным полезным ископаемым с региональными партнерами, что расценивается как мера по усилению давления на Китай — основного мирового поставщика таких ресурсов. Высказываясь о предстоящих переговорах, Трамп выразил ожидание хороших результатов, сославшись на уязвимость китайской экономики перед лицом потенциального тарифа в 157 процентов.

В то же время в Пекине ранее заявляли о готовности «бороться до конца» в случае продолжения торговой войны, но оставляли двери открытыми для диалога.

Администрация Трампа уже предприняла шаги против других покупателей российской нефти, введя в начале августа дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Индии, после чего премьер-министр Нарендра Моди, по заявлению американского президента от 15 октября, пообещал прекратить закупки.