Трамп заявил о планах Индии сократить закупки российской нефти
Президент США Дональд Трамп подтвердил договоренность с индийским лидером Нарендрой Моди о снижении импорта энергоресурсов из России, сообщает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп, комментируя результаты телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, заявил о готовности Нью-Дели к дальнейшему сокращению закупок российской нефти.
Американский лидер подчеркнул конструктивный характер двусторонних отношений.
«Они (Индия — ред) уже значительно сократили объемы и продолжают сокращать», — отметил Трамп.