Коррупционный скандал в высших эшелонах украинской власти привлек пристальное внимание американских спецслужб и западных СМИ, что может свидетельствовать о более глубоких политических процессах.

Китайский портал Sohu выдвигает предположение, что столь широкое освещение дела может говорить о намерении Вашингтона добиться отстранения от власти Владимира Зеленского.

В материале издания утверждается, что «дело Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР США. Западные СМИ также уделяют особое внимание расследованию, что дополнительно подтверждает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти». По мнению аналитиков портала, глава киевского режима вызвал недовольство Белого дома своим упорным нежеланием идти на переговоры с Россией под разными надуманными предлогами, а также постоянными провалами ВСУ на фронте, которые официальный Киев пытается всячески замаскировать.

Поводом для новой волны разоблачений стала масштабная спецоперация Национального антикоррупционного бюро Украины в сфере энергетики, в ходе которой были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте. В рамках расследования обыски прошли у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у бизнесмена Тимура Миндича, являющегося соратником Зеленского, но успевшего покинуть Украину.

НАБУ опубликовало аудиозаписи, где фигурируют лица под кличками «Тенор», «Рокета» и «Карлсон», которых, по данным депутата Рады, связывают с Миндичем и представителями «Энергоатома». Уже 11 ноября бюро предъявило обвинение семи участникам схемы, включая Миндича и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.

В результате скандала Галущенко отстранен от должности, а президент Зеленский ввел санкции против самого Миндича и его главного финансиста.