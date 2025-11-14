НАБУ требует ареста экс-вице-премьера Украины Чернышова

Экс-вице-премьера Украины Чернышова могут арестовать по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, сообщает РИА Новости .

По данным УНИАН, экс-чиновник фигурирует в расследовании масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе и был зафиксирован в так называемой «прачечной» — месте легализации средств, полученных преступным путем.

Следствие документально подтвердило передачу Чернышову и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов США и nearly 100 тысяч евро наличными.

Ранее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей с участниками схемы, использующими псевдонимы «Тенор», «Рокета» и «Карлсон», где под последним, по данным депутата Железняка, фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.

Зеленский уже ввел санкции против Миндича и его финансиста, в то время как отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук ожидают утверждения парламентом.

