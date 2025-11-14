Коррупционный скандал в «Энергоатоме» ставит под удар репутацию Зеленского

Коррупционное расследование вокруг государственного предприятия «Энергоатом» стало серьезным ударом по имиджу Владимира Зеленского как лидера, обещавшего покончить с коррупцией на Украине, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

Издание характеризует ситуацию как «разительный поворот» в судьбе президента, чей образ борца с непотизмом оказался под угрозой.

Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило преступную схему, участники которой получали откаты в размере 10–15% от стоимости контрактов. Центральной фигурой расследования стал бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95», покинувший страну перед обысками. В результате скандала свои посты покинули министр энергетики Светлана Гринчук и глава Минюста Герман Галущенко.

Зеленский, введя санкции против Миндича, заявил о поддержке антикоррупционных органов, однако европейские партнеры потребовали от Киева решительных действий, напомнив о важности борьбы с коррупцией для продолжения международной поддержки.

