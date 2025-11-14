Медведев: Зеленский попал в политический и военный цугцванг

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский попал в политический и военный цугцванг. Любой его ход ведет только к ухудшению позиций.

«Окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию фронта. А там, глядишь, новые утраты территорий. В энергетике нарастает коллапс, вызванный российскими ударами. Пока свет еще есть, но с перебоями. С теплом плохо», — написал Медведев в Telegram-канале.

Окончательно обезобразить «лик героя» может коррупционное дело в отношении бизнесмена и близкого друга Зеленского Тимура Миндича. Чтобы поддержать свою репутацию, президент Украины срочно организовал выезд на прифронтовую территорию вместе со своей «правой рукой» Андреем Ермаком.

«Типа, вот мы — бесстрашные перцы, не тырим, как некоторые, а сражаемся за Родину. Поверят им несчастные, пригнанные ТЦК на позиции? Ответ очевиден», — добавил Медведев.

Судьбу Зеленского он сравнил с «гнойным фурункулом, который должен созреть». По мнению зампреда Совбеза РФ, над ним уже занесен «скальпель истории».

Зеленский столкнулся с самым серьезным политическим кризисом за время своего президентства. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное расследование в отношении Тимура Миндича — ближайшего соратника и бизнес-партнера главы государства. Скандал приобретает особый масштаб после информации о том, что в ходе прослушки квартиры Миндича был зафиксирован голос самого Зеленского.

