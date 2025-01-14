Вашингтон и Ереван договорились о стремлении к стратегическому партнерству

сегодня в 22:27

США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне хартию о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству, сообщает РИА Новости .

Документ касается взаимоотношения сторон в экономике, энергетике, безопасности и гуманитарной сфере, заявил Мирзоян после церемонии подписания хартии.

Блинкен в ответном слове отметил, что видит Армению в составе глобальной коалиции стран по борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Ереван намерен сохранить членство в Евразийском экономическом союзе.