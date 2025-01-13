Армения не планирует выходить из ЕАЭС

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС .

«Мы не хотим ничем заменять ЕАЭС», — сказал Папоян.

Он подчеркнул, что Армения стремится к независимости от других стран. Ереван намерен сделать Армению государством, в котором происходящие события будут влиять на экономику других стран. Это позволит гарантировать безопасность республики.

Министр добавил, что Армении необходимо поддерживать, развивать и укреплять отношения с ЕАЭС, а также расширять сотрудничество с другими организациями.

Ранее кабмин Армении поддержал законопроект об инициировании процесса вступления страны в ЕС. По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, Москва рассматривает обсуждение Еревана законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Армении из ЕАЭС.