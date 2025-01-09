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РФ рассматривает обсуждение в Армении вступления в ЕС как начало выхода из ЕАЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва рассматривает обсуждение Еревана законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС .

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта „О запуске процесса вступления в Европейский Союз“ как начало выхода Армении из ЕАЭС», — сказал Оверчук.

Он подчеркнул, что Россия будет учитывает данное обстоятельство при выстраивании экономической политики в отношении Еревана.

Оверчук добавил, что обсуждение Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз является «суверенным выбором и правом республики».

Ранее правительство Армении поддержало законопроект об инициировании процесса вступления страны в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что Армения сможет одновременно являться членом ЕС и ЕАЭС.