Песков высказался о принятом в Армении законопроекте о вступлении в ЕС

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Песков сомневается, что Армения сможет быть одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнение, что Армения сможет одновременно являться членом Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС .

Ранее армянское правительство поддержало законопроект об инициировании процесса вступления республики в ЕС. Предложение кабмина передадут для рассмотрения в парламент страны. В ЕС заявили о готовности помогать экономике республики.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что у ЕС и ЕАЭС разное таможенное пространство, а также зоны свободного перемещения граждан, товаров и услуг.