Песков высказался о принятом в Армении законопроекте о вступлении в ЕС
Песков сомневается, что Армения сможет быть одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнение, что Армения сможет одновременно являться членом Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС.
Ранее армянское правительство поддержало законопроект об инициировании процесса вступления республики в ЕС. Предложение кабмина передадут для рассмотрения в парламент страны. В ЕС заявили о готовности помогать экономике республики.
«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно», — сказал пресс-секретарь российского президента.
Песков добавил, что у ЕС и ЕАЭС разное таможенное пространство, а также зоны свободного перемещения граждан, товаров и услуг.