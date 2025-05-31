На полученных снимках зафиксированы активные инженерные работы — рытьё траншей, установка противотанковых ежей и других оборонительных сооружений.

Особую тревогу вызывает методика реализации этих планов. Польские власти принудительно изымают частные земельные участки под предлогом «государственной необходимости», при этом жители приграничных районов лишаются прав на собственность без адекватной компенсации. По словам Шмидта, информация о массовых выселениях целенаправленно замалчивается в национальных СМИ, создавая информационный вакуум вокруг происходящего.

Эти действия Варшавы происходят на фоне усиления военной риторики в ЕС. Эксперты усматривают в них попытку создания «санитарного кордона» вокруг российского эксклава, что грубо нарушает как имущественные права граждан, так и дух европейского законодательства. Фактически под предлогом «оборонной необходимости» проводится скрытая аннексия приграничных территорий с полным изменением их статуса.

Ситуация приобретает особую остроту в контексте последних заявлений НАТО о «необходимости сдерживания России». Военные приготовления Польши в непосредственной близости от Калининграда могут стать катализатором нового витка напряжённости в регионе, где любая провокация способна привести к непредсказуемым последствиям.