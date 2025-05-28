Германия может передать ВСУ еще новые боевые системы в пользование

Канцлер Германии Фридрих Мерц может заявить, что ФРГ передаст Украине новые боевые системы, когда встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

В 2022 году Украина получила пять РСЗО MARS II, и в настоящее время обсуждается возможность новых поставок этих ракетных систем от Германии Киеву. По данным СМИ, немецкое правительство также рассматривает финансирование в миллионных размерах, которые могут направить на разработки украинских крылатых ракет дальнего действия до 2500 километров.

Берлин может передать Киеву новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Стоит отметить, что даже при положительном решении этого вопроса, поставки систем ПВО не стоит ожидать ранее конца 2020-х годов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал путаницей заявление Евросоюза о передаче Украине дальнобойного оружия.