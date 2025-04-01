Ван И: «Мирное соглашение России и Украины должно быть справедливым»

Министр иностранных дел Китая Ван И в эксклюзивном интервью РИА Новости подробно изложил подход Пекина к разрешению украинского кризиса.

Глава китайской дипломатии подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию на поле боя, Москва не отказывается от переговорного процесса.

«Россия и США уже достигли определенных, хотя и скромных результатов в диалоге», — отметил Ван И.

При этом он признал, что позиции сторон по ключевым вопросам пока значительно расходятся, а путь к миру остается долгим. Китайский министр акцентировал необходимость устранения глубинных причин конфликта, а не просто временного прекращения огня.

Пекин готов сыграть конструктивную роль в урегулировании, выступая за достижение всеобъемлющего соглашения, которое будет юридически обязывающим, справедливым, приемлемым для всех участников процесса

«Только такой подход может обеспечить прочный мир и стабильность как в Евразии, так и во всем мире», — резюмировал глава китайского МИДа.

Ранее сообщалось, что Китай может направить на Украину свои миротворческие силы.