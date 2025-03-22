СМИ: Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине

Китай рассматривает возможность своего участия в формировании «миротворческих сил» после урегулирования конфликта на Украине и обсуждает данный вопрос с европейскими государствами, сообщает газета Welt am Sonntag .

«Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине», — говорится в публикации.

Из материала следует, что китайские дипломаты выясняли в Брюсселе, насколько вероятен или даже желателен подобный шаг с точки зрения европейских партнеров.

Ранее газета Financial Times сообщала, что отказ США поддержать идею миротворцев на Украине может подорвать единство НАТО. Никто не хочет видеть небольшое количество европейских войск, без поддержки Вашингтона, на линии огня на Украине.