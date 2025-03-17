FT: отказ США поддержать миротворцев на Украине может подорвать единство НАТО

Отказ США поддержать идею миротворцев на Украине может подорвать единство НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

По словам европейского дипломата, имя которого не называется, никто не хочет видеть небольшое количество европейских войск, без поддержки США, на линии огня на Украине.

«Если что-то произойдет, это окажет огромное давление на единство НАТО», — отметил он.

Европейские государства могут отправить свой военный контингент в качестве миротворцев и инструкторов в Киев, Львов и Одессе, сообщил ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

Макрон также указал, что ЕС будет игнорировать мнение России по поводу ввода войск. Он уточнил, что Франция рассматривает возможность поставок на Украину истребителей «Мираж» и дальнобойных ракет.