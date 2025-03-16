Макрон указал города на Украине для ввода европейских войск

Макрон: Европа может ввести войска в Одессу, Львов и Киев

Страны Европы могут ввести войска в Одессу, Львов и Киев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит газета «Известия» .

Европейские государства могут отправить свой военный контингент в качестве миротворцев и инструкторов в Киев, Львов и Одессе, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

Макрон также указал, что ЕС будет игнорировать мнение России по поводу ввода войск. Он уточнил, что Франция рассматривает возможность поставок на Украину истребителей «Мираж» и дальнобойных ракет.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал идею о военной интервенции на Украину со стороны Великобритании и Франции.