Медведев указал место британским предложениям России о перемирии

Медведев предложил Британии «засунуть себе в зад» требование о перемирии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Х прокомментировал призыв Великобритании к перемирию на Украине без условий.

«Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, говорит министр иностранных дел Великобритании. Британия и ее министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу, откуда она и вылезла», — написал Медведев в соцсети.

Ранее глава внешнеполитического ведомства королевства Дэвид Лэмми сказал, что Россия должна согласиться на прекращение огня «без каких-либо условий».

К этому же требованию позже присоединился и французский президент Эммануэль Макрон.

Предложение о 30-дневном прекращении огня прозвучало после встречи в Саудовской Аравии делегаций США и Украины. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Москва готова к таким действиям, но при соблюдении ряда условий.