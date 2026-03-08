Ван И: конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться
Глава МИД КНР Ван И заявил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что этот конфликт не выгоден ни одной из сторон.
«Я хочу сказать, что этой войны никогда не должно было быть…» — отметил Ван И.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.
В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. На Ближнем Востоке вспыхнули массовые демонстрации после авиаударов, нанесенных США и Израилем по Ирану.
