Ван И: конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться

Глава МИД КНР Ван И заявил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что этот конфликт не выгоден ни одной из сторон.

«Я хочу сказать, что этой войны никогда не должно было быть…» — отметил Ван И.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. На Ближнем Востоке вспыхнули массовые демонстрации после авиаударов, нанесенных США и Израилем по Ирану.

