9 человек погибло из-за протестов в поддержку Ирана в Пакистане

В Пакистане в результате протестов в поддержку Ирана погибли не менее 9 человек. Демонстрации на Ближнем Востоке вспыхнули после авиаударов, нанесенных США и Израилем. При этом часть иранцев ночью ликовала после смерти верховного лидера Али Хаменеи, сообщает Baza .

В воскресенье утром в Иране состоялись мирные демонстрации, участники которых выражали скорбь по поводу кончины верховного лидера. ПРи этом часть иранцев выходила на улицы и ликовала после сообщений о смерти Хаменеи. Они сигналили на дорогах, кричали и свистели из окон.

В Ираке более радикальные протестующие, размахивая флагами «Хезболлы», пытались проникнуть в «зеленую зону» с иностранными дипломатическими миссиями, включая посольство США в Багдаде. Однако участники протестов столкнулись с полицией, которая пыталась удержать контроль над улицами.

В Пакистане во время массовых акций протеста участники едва не проникли в посольство США в Карачи. Разъяренная толпа повредила фасад здания. В ходе столкновений с силами правопорядка погибли по меньшей мере 9 человек.

Накануне Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.