В зоне СВО провели боевые испытания нового дрона-бомбардировщика «Голубь»

Компания «Стратим», специализирующаяся на производстве ударных и разведывательных дронов, сообщила, что в зоне проведения специальной военной операции успешные испытания прошел дрон-бомбардировщик «Голубь», пишет РИА Новости .

«Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды «Голубь» просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна», — рассказал он.

Новая российская разработка в первую очередь создана для ударов по живой силе. Дрон «Голубь» может кружить над пехотой и сбрасывать взрывчатку, поражая противника. В настоящее время производитель беспилотника готовится к запуску его серийного производства.

Ранее Украина с помощью дронов атаковала Белгородскую область. Однако российским военнослужащим удалось отразить вражескую атаку.