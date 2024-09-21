В Узбекистане некоторым приезжим присвоят статус «нежелательных иностранцев»

Парламент Узбекистана принял поправки о «нежелательных иностранцах», согласно которым такой статус могут дать всем приезжим, которые негативно высказывались о стране и ее народе, сообщает РБК .

В Узбекистане появится соответствующий реестр, в который будут включать «нежелательных иностранцев». Всем попавшим в «черный список» на пять лет будет запрещено въезжать в страну.

Кроме того, в Узбекистане им нельзя будет открывать банковские счета, покупать недвижимость и т. д.

Попасть в реестр могут те иностранные граждане, которые высказывали публичные заявления или совершали действия, угрожающие Узбекистану или провоцирующие вражду по тому или иному признаку. Кроме того, в список «нежелательных» могут попасть приезжие, которые негативно высказались об узбекском народе.

Иностранцы из «черного списка» должны будут добровольно покинуть республику в течение десяти дней. В ином случае их ждет депортация.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посетил с официальным визитом Узбекистан. Там представители двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.