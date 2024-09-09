Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Узбекистан

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Узбекистан 9–10 сентября, сообщили в пресс-службе правительства.

«В Ташкенте запланировано 5-е заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана», — сказано в сообщении.

В программе актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны рассмотрят реализацию крупных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства.