В Тбилиси начались массовые протесты

Массовые протесты начались в субботу в Грузии. Активисты пытаются штурмовать президентский дворец Орбелиани, сообщает Mash .

Демонстранты окружили дворец и требуют ключи от здания. На место стянулась полиция.

Люди перекрыли дорогу перед парламентом. Оппозиция выдвинулась к площади Свободы с баннерами. Люди кричат: «Грузия, Грузия!». Также демонстранты перекрыли движение автомобилям.

Активисты критикуют действующие в стране власти. В частности, они негативно отзываются об основателе правящей партии Ираклии Кобахидзе за связь с Россией.

Как пишут зарубежные СМИ, протесты в Грузии идут около года. Причиной протестов стало недовольство граждан решением партии «Грузинская мечта» приостановить европейскую интеграцию. Одно из требований демонстрантов — провести в стране новые парламентские выборы, а также освободить всех задержанных во время акций.

Ранее жители регионов Грузии ехали в столицу несколькими колоннами машин для участия в организованной оппозицией акции протеста.

4 октября в Грузии проходят муниципальные выборы. В этот день оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста для «мирного свержения власти». Сцена для мероприятия будет установлена у здания городского собрания на площади Свободы в центре Тбилиси.

