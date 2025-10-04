Несколько колонн автомобилей направляются в Тбилиси для участия в акции протеста

Жители регионов Грузии движутся в столицу несколькими колоннами автомобилей для участия в организованной оппозицией акции протеста, сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Люди, желающие принять участие в митинге, приезжают даже из региона Аджария, расположенном на западе страны. Часть активистов остановилась у города Гори, который находится недалеко от Тбилиси, чтобы вместе отправиться на акцию протеста.

4 октября в Грузии проходят муниципальные выборы. В этот день оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста для «мирного свержения власти».Сцена для мероприятия будет установлена у здания городского собрания на площади Свободы в центре Тбилиси.

Власти стянули значительное количество силовиков в столицу. Спецназ дежурит у горсобрания и парламента на проспекте Руставели.

Ранее грузинский депутат порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «промыть рот» после его скандальных высказываний о республике.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.