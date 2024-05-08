В Тбилиси готовятся митинги с привлечением добровольцев с Украины

Организаторы митингов готовят провокации в Тбилиси с участием грузинских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, сообщает ТАСС .

В Службе госбезопасности Грузии отметили, что некие лица пытаются устроить провокации у стен парламента страны, где проходят митинги против законопроекта об иноагентах. Их цель — развитие насильственных сценариев.

При этом в СГБ Грузии подчеркнули, что все эти действия финансируются зарубежными парламентскими партиями, а также неправительственными организациями. К этим преступлениям планируется привлечь граждан Грузии, некоторые из них участвуют в конфликте на Украине.

В СГБ уверены, что зарубежные спецслужбы обучают провокаторов, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране. Деньги за свою работу участники митингов получают из-за границы через криптовалюту. Итоговая цель провокаторов — захватить власть в Грузии насильственным путем.

О причинах и ходе столкновений на улицах грузинских городов, а также в зале заседаний национального парламента читайте в материале РИАМО.