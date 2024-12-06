В Тбилиси демонстранты обстреляли парламент фейерверками

Отмечается, что к парламенту подошла организованная группа, которая достала фейерверки и стала обстреливать сотрудников полиции и здание.

После обстрела пять молодых людей в балаклавах скрылась в толпе, которая сопровождала их действия одобрительными криками и свистками.

Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.

Ранее сообщалось, что спецназ в Тбилиси применяет слезоточивый газ против протестующих, которые заняли часть проспекта Руставели и продолжают обстрел позиций силовиков пиротехникой.