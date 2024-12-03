В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против участников протеста

Спецназ в Тбилиси применяет слезоточивый газ против протестующих, которые заняли часть проспекта Руставели и продолжают обстрел позиций силовиков пиротехникой, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что бойцы спецназа периодически применяет газ, чтобы оттеснить митингующих за сооруженную ими баррикаду из мусорных контейнеров на проспекте Руставели.

Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.