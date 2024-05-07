В странах Евросоюза произошел раскол из-за инаугурации Путина

В ЕС случился раскол из-за разногласий по поводу поездки на инаугурацию Путина

По информации немецкого издания Spiegel, в странах Евросоюза произошел раскол из-за разногласий по поводу присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина, сообщает «Лента.ру» .

Своих представителей на торжественную церемонию хотят отправить Словакия, Венгрия и Франция. Страны-члены ЕС не планируют терять связь с Россией.

Другие государства, в том числе Германия, негативно относятся к желанию перечисленных стран. В МИД ФРГ выразили скепсис по поводу инаугурации Путина и подчеркнули, что не будут отправлять своих представителей в Москву.

От присутствия на церемонии отказались Великобритания, а также посол ЕС. Инаугурация Путина состоится 7 мая в Кремле. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится около часа.