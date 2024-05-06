Церемония инаугурации президента России — 2024: когда и где смотреть

Предусмотренная Конституцией России инаугурация избранного президента состоится 7 мая в 12:00. Торжественная церемония вступления в должность станет для Владимира Путина пятой по счету и продлится около часа.

На выборах президента Путин набрал 87% голосов. С момента инаугурации начнется пятый срок его правления, который продлится шесть лет — до 2030 года. Посмотреть торжественную церемонию можно на федеральных каналах — «Россия 1», НТВ, Первый канал, «МИР», «ТНТ», «Пятый канал» и других. Также церемонию покажут в эфире федеральных интернет-изданий и социальных сетях.

Процедура инаугурации

Фото - © Сергей Савостьяно/РИА Новости

Согласно протоколу, перед входом в Кремлевский дворец президент примет рапорт коменданта Кремля, затем он пройдет мимо гвардейцев Президентского полка, которые выстроятся на парадной лестнице.

Путь главы государства по традиции пролегает из Георгиевского в Александровский, а затем в Андреевский зал. Здесь Путин положит правую руку на специальное издание Конституции, сделанное из кожи красного варана с серебряным гербом и золотым теснением, и произнесет присягу из 33 слов. После этого его можно считать официально вступившим в должность президента России.

Затем у стен Кремля зазвучит артиллерийский салют из 30 залпов, а глава государства направится на Соборную площадь, где примет парад Президентского полка.

Кого пригласили на церемонию

Фото - © Алексей Дружинин/РИА Новости

До прибытия президента свои места в зале займут спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также глава Конституционного суда России Валерий Зорькин. Точное количество гостей в этом году неизвестно, однако на прошлой инаугурации Путина их было около 5 тыс.

В церемонии традиционно принимают участие члены правительства, обеих палат Федерального собрания, Центризбиркома, судьи Конституционного суда, представители администрации президента и дипломатического корпуса. Среди гостей присутствуют Герои России, члены общественных организаций. В этот раз примут участие и военкоры, которые исполняют свой долг в зоне СВО.

Иностранные гости

Фото - © Пресс-служба Президента РФ

Помощник президента Юрий Ушаков на брифинге 6 мая рассказал журналистам, что инаугурация носит внутригосударственный характер. Согласно традиции, церемонию посетят главы представительств дружественных стран.

Уже на следующий день лидеры зарубежных государств прибудут в Россию, где состоится саммит ЕАЭС. Среди них Александр Лукашенко (Белоруссия), Садыр Жапаров (Киргизия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Никол Пашинян (Армения).

На Параде Победы на Красной площади 9 Мая будут также присутствовать представители стран Центральной Азии. Специальное приглашение отослали президенту Кубы Мигелю Диас-Канель Бермудесу, главе Лаоса Тхонглуну Сисулиту и президенту Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

Отставка правительства

В день инаугурации по закону происходит отставка действующего правительства. О прекращении полномочий перед избранным президентом должен объявить премьер-министр Михаил Мишустин.

7 мая кабинет министров сложит полномочия, а новую кандидатуру председателя правительства Путин объявит в течение двух недель после торжественной церемонии. Премьер-министра должна утвердить Госдума. Ожидается, что это произойдет 10 мая.