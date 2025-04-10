В Стамбуле договорились о новом раунде российско-американских консультаций

Делегации России и США завершили переговоры в Стамбуле, сообщается на сайте МИД РФ.

Стороны обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий.

По итогам консультаций было принято решение, ориентиром которого является выход на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская и американская делегации на переговорах в Стамбуле не разговаривали на тему украинского конфликта. Они обсуждали только двусторонние отношения.