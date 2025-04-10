Песков: Россия и США в Стамбуле не обсуждают Украину

Российская и американская делегации на переговорах в Стамбуле не разговаривают на тему украинского конфликта. Они обсуждают только двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

В турецком Стамбуле 10 апреля стартовали очередные переговоры РФ и США. На этот раз Москва и Вашингтон обошли стороной тему Украины.

По словам Пескова, на повестке дня у американской и российской делегаций стоит вопрос нормализации отношений двух стран. Также ранее заявлялось, что РФ и США обсуждают работу дипломатических миссий.

Россию на переговорах представляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. От США в Стамбул приехала заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.