В Стамбуле стартовали новые переговоры РФ и США: что обсудят страны

сегодня в 10:22

РФ и США начали второй раунд стамбульских переговоров о работе посольств

В Стамбуле начался второй раунд российско-американских переговоров по нормализации работы дипломатических миссий. Стороны также готовятся обсудить возвращение Москве изъятой дипсобственности и возобновление прямых авиарейсов между РФ и США, сообщает РИА Новости .

Главой российской делегации стал посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую команду возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Дарчиев заявлял, что переговоры должны помочь Москве и Вашингтону избавиться от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джозефа Байдена.

В 2025 году российская и американская делегации провели уже несколько переговоров. В последний раз делегаты РФ и США встречались в Стамбуле 27 февраля. Стороны обсуждали первые пути нормализации работы дипмиссий, в том числе доступ к банковским услугам, сообщал Госдепартамент.